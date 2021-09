Theater am Ring : Auftritt von Kabarettist Alfons in Saarlouis erst später

Homburg/Saarlouis Mit seinem Programm „Alfons - Le Best of“ wollte der bekannte TV-Kabarettist Alfons („Puschel TV“, „Alfons und Gäste“) am Donnerstag, 23. September, eigentlich in Saarlouis im Theater am Ring gastieren.

Der Auftritt muss leider ein weiteres Mal verschoben werden. Zu viele Fans haben Karten gekauft. Corona bedingt dürfen derzeit nur 250 Zuschauerinnen und Zuschauer ins Theater Saarlouis. Künstler und Veranstalter haben sich darauf geeinigt, den Termin am Donnerstag, 20. Januar, nachzuholen. Bereits gekaufte Karten behalten ihre Gültigkeit.

Alfons war kürzlich erst bei der Buchmesse „Hom-Buch“ in der Kreisstadt in Homburg zu Gast.

Karten für die Veranstaltung am 20. Januar in Saarlouis gibt es in allen bekannten Vorverkaufsstellen.