Irrer Fund im Internet : Wut über Hawaii-Hemden: Wie kommen die Feuerwehrautos aus Dillingen auf die Shirts aus den USA?

Abbildungen eines Löschwagens der Dillinger Feuerwehr auf einem Hawaii-Hemd, das ein Anbieter mit Adresse in San Francisco. Foto: www.merchgift.com

Neunkirchen Was hat die Feuerwehr in Dillingen mit der Inselkette Hawaii im weit entfernten Pazifik zu tun? Rein gar nichts. Und was ein Neunkircher Fotograf mit einem Unternehmen in San Francisco? Auch nichts. Und trotzdem kommen alle zusammen – wider Willen der Saarländer.