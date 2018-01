Das Hochwasser trifft auch den Kreis

Hochwasser im Landkreis Saarlouis: Aufgrund des vielen Regens war die Feuerwehr im Dauereinsatz. Fast 100 Einsätze gab es zwischen Donnerstagabend, 18.30 Uhr, und Freitagfrüh, 2 Uhr, teilte Kreisbrandinspekteur Bernd Paul mit. Schwerpunkte waren Lebach (40 Einsatzstellen) und Schmelz (43). Unser Bild zeigt die am Donnerstagabend bei Hüttersdorf über die Ufer getretene Prims. Kreisweit rückten etwa 500 Feuerwehrleute aus. Sie pumpten Keller leer, räumten Straßen frei und füllten Sandsäcke. In Schmelz, Lebach, Saarwellingen und Nalbach haben die Einsatzkräfte an zwei Tagen (Mittwoch und Donnerstag) rund 2000 Sandsäcke verbaut. Nach Polizeiangaben sei die Hochwasser-Lage im Kreis ab Freitagmittag „undramatisch“ gewesen. ⇥tau/Foto: Rolf Ruppenthal