Grubenwasser-Infos Grüne starten Aktionswoche zum Grubenwasser

(red) Die Grünen starten an diesem Samstag eine Aktions- und Informationswoche zum geplanten Grubenwasseranstieg. Hintergrund ist das Ende der Einwendungsfrist am 15. Januar. Bis dahin können Betroffene ihre Bedenken an die zuständige Behörde, das Oberbergamt in Reden, richten. Laut einem Gutachten kann eine Gefahr für das saarländische Trinkwasser nicht vollständig ausgeschlossen werden. Deshalb, sagen die Grünen, sei es wichtig, jetzt Einwendungen in großer Zahl einzureichen.