Corona-Pandemie im Landkreis Saarlouis : 24 neue Corona-Infektionen am Samstag

24 neue Corona-Infektionen am Samstag

Um die Pandemie einzudämmen, wird geimpft - ab kommendem Montag auch an einem weiteren Ort im Landkreis Saarlouis: in Lebach. Dieses Schild weist auf das neue Impfzentrum der Bundeswehr hin. Foto: Ulrike Paulmann

Saarlouis Die aktuellsten Zahlen zur Corona-Pandemie aus dem Landkreis Saarlouis.

Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Samstag 24 neue Corona-Fälle im Kreis gemeldet.

Die meisten Infektionen gab es in Wadgassen (7), gefolgt von Saarlouis und Lebach (jeweils 4). In Schwalbach und Saarwellingen infizierten sich je zwei Menschen, in Dillingen, Rehlingen-Siersburg, Ensdorf, Nalbach und Schmelz jeweils eine/r.