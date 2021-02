Polizei Lebach bittet um Zeugenhinweise : Gleich zwei Brände am Samstag in Schmelz

Gleich zwei Brände am Samstag in Schmelz

Schmelz An der Grundschule in der Saarbrücker Straße wurde die Überdachung der Pausenhalle beschädigt.

An zwei verschiedenen Stellen hat es am Samstag im Raum Schmelz gebrannt, in beiden Fällen bittet die Polizei um Hinweise.