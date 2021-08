Corona im Landkreis Saarlouis : 18 neue Corona-Fälle: Inzidenz steigt auf 36,6

Saarlouis 18 neue Corona-Fälle sind an diesem Wochenende im Landkreis Saarlouis registriert worden. Das meldet der Landkreis am Sonntagabend. Damit steigt die Sieben-Tages-Inzidenz am Sonntag auf 36,6.

Am Samstag gab es 15 weitere an Corona erkrankte Menschen im Landkreis. Die verteilen sich auf die Kommunen wie folgt: vier in Überherrn, je drei in Saarlouis, Dillingen und Schwalbach, je ein Erkrankter in Saarwellingen und Nalbach. Am Sonntag kamen drei weitere Fälle hinzu, je einer der Betroffenen lebt in Dillingen, Schwalbach und Wallerfangen.