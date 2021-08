Saarlouis : Die Saarlouiser sind beim Thema Fleisch gespalten

Saarlouis Rein vegetarische oder vegane Adressen fehlen in der Gastro-Szene der Kreissstadt bisher. Dabei scheint die Nachfrage da zu sein.

Mit Fleisch oder nicht – über diese Frage haben sich am Mittagstisch bereits einige Familien zerstritten. Die Debatte, die im Frühjahr jedoch in der Kreisstadt tobte, hatte jedoch eine ganz neue Qualität. Der kuriose Grund: eine Wurstbude am Großen Markt, der nach 34 Jahren einen neuen Pächter suchte (wir berichteten).

In einer Facebook-Umfrage sprach sich zwar eine Mehrheit für einen veganen Stand aus. Am Ende konnte sich der zuständige Ausschuss der Stadt dann doch nicht zu diesem Schritt durchringen. Ein Gastronom mit einem gemischten Angebot war das Höchste der Gefühle.

Dabei hat Saarlouis sogar seine eigene Veggie-Influencerin – zumindest auf Kreisebene: Die Kochvideos von Maya Leinenbach aus Saarwellingen haben auf der Plattform Instagram inzwischen über 800 000 Fans. Allerdings stammten die meisten davon aus den USA, erzählte die Gymnasiastin der SZ im April.

Doch selbst die einheimischen Fans dürften nicht satt werden, indem sie ihr nur beim Kochen zusehen. Restaurants mit einer rein vegetarischen oder veganen Auswahl sind in Saarlouis aber bisher nicht aufzutreiben. Nicht ganz ohne tierische Produkte, aber zumindest mit einer großen Auswahl an Alternativen, kommt das Burger-Restaurant „Hans im Glück“ aus. Das hat in diesem Jahr gar einen „veganen Sommer“ ausgerufen. Angeboten werden neben klassischen vegetarischen Alternativen wie Falafel auch Ersatzprodukte wie veganen Schafskäse, den längst nicht jeder Supermarkt führt. Ungewöhnlich: Hier kommen auch viele Soßen völlig ohne tierische Produkte aus.

Die Burger-Kreationen tragen Namen wie „Wolpertinger“, „Hornträger“ oder „Seelenheil“. Zwischen die Brötchenhälften kommen dabei unterschiedliche Fleisch-Alternativen: Die runden Bratlinge bestehen aus Gemüse, Weizen oder einer Spinat-Käse-Mischung. Hinter dem „Pflanzenbratling“ verbirgt sich nichts geringeres als Beyond Meat.

Zeitweise gab es in Saarlouis wenigstens einen veganen Brunch, der im MehrGenerationenHaus in Saarlouis-Steinrausch stattfand. Wie die Verantwortlichen aber vor einigen Tagen in den Sozialen Netzwerken bekannt gaben, werde es wegen Corona erstmal keine Veranstaltung mehr geben. Eine Fortsetzung des Konzepts ist aber nicht ausgeschlossen.