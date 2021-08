Polizeieinsatz in der Saarlouiser Altstadt : Schwalbacher greift auf offener Straße seine Ex-Freundin an

Schwalbacher greift auf offener Straße seine Ex-Freundin an

Polizeieinsatz in der Saarlouiser Altstadt

Saarlouis Nach Auseinandersetzung mit seiner Ex-Partnerin in der Saarlouiser Altstadt beleidigt ein 31-jähriger Schwalbacher einen Polizisten

In der vergangenen Nacht, gegen 02:30 Uhr, wurde die Polizei zu einer körperlichen Auseinandersetzung in die Altstadt von Saarlouis gerufen. Hintergrund war, dass eine 31-jährige Frau aus Dillingen in einer Gaststätte zufällig auf ihren Ex-Freund traf.