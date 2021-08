Vereine : Backtag in der Bettinger Mühle

Backtag in der Bettinger Mühle

Probebacken erfolgreich: Norbert Bothen (rechts) und Markus Draeger sind zufrieden.. Der erste offizielle Backtag kann am Samstag starten. Foto: Ruppenthal

Hüttersdorf Nach dem Brand findet in der Bettinger Mühle der erste offizielle Backtag nach langer Pause statt.

Die Backstube in der Bettinger Mühle nimmt am Samstag wieder ihren Betrieb auf. Ein Probebacken verlief erfolgreich, sodass nach langer Pause wieder ein offizieller Backtag stattfinden kann. Bei einem Brand war die Backstube komplett zerstört worden. Nach einem technischen Defekt entstand ein Sachschaden von über 100 000 Euro. Und da die Corona-Pandemie sämtliche Aktivitäten des Kulturzentrums Bettinger Mühle zum Stillstand brachte, drohte gar das wirtschaftliche Aus. Da die Versicherung aber den Großteil des Schadens übernahm, konnte nicht zuletzt auch dank der Unterstützung zahlreicher kleinerer und auch der ein oder anderen größeren Spende die Backstube komplett neu aufgebaut werden. Und nun ist sie technisch auf dem neuesten Stand, sodass dem ersten offiziellen Backtag nach langer Pause jetzt am Samstag nichts im Wege steht.