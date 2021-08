Polizeimeldung : Lebensgefahr durch angebranntes Essen

Saarlouis Polizei und Feuerwehr retten schlafenden 31-jährigen Mann aus zugequalmter Wohnung in Saarlouis.

() Die Polizei hat es am Sonntag mit einer starken Rauchentwicklung in Saarlouis zu tun bekommen. Wie die Beamten mitteilen, kam um 8.15 Uhr morgens die Meldung von einem Mehrparteienhaus in der Handwerkerstraße. Dort qualmte es in einer Wohnung im Erdgeschoss, wie ein Streifenkommando schnell vor Ort festellten.