100 Jahre : Obst- und Gemüseanbau zum Überleben

Altforweiler Ein großes Jubiläum: 100 Jahre Obst- und Gartenbau in Altforweiler. Werner Schug, Jahrgang 1926, erinnert an die Anfangsjahre.

„Die Arbeitslosigkeit in der Gegend war nach dem Ersten Weltkrieg sehr hoch“, erinnert sich Werner Schug. Die einzigen Altforweiler Nachbarn, die einigermaßen gut verdient haben, seien diejenigen gewesen, die Arbeit in den lothringischen Kohlegruben gefunden hatten. Da Lebensmittel zu dieser Zeit recht teuer waren, musste man zumindest Obst und Gemüse selbst produzieren. „Das kann man sich heute kaum noch vorstellen“, sagt Schug, „ein halbes Pfund Butter hat damals 80 Pfennig gekostet, das war ein Stundenlohn in den Kohlegruben.“

Außerdem, so betont er, gab es Obst und Gemüse in den Geschäften schlicht und einfach nicht zu kaufen. Vor 1935 habe es übrigens noch einen Schweinehirten in Altforweiler gegeben. Schug erinnert sich noch gut an den „Kissel Schang“. „Wenn der in sein Horn geblasen hat, haben alle Frauen die Türen der Schweineställe geöffnet. Wenn der „Kissel Schang“ dann am späten Nachmittag die Schweine vom Auslauf zurückgebracht hat, sind alle von alleine in ihre eigenen Ställe zurückgerannt. Die wussten schon, dass da was Gutes im Trog war“, lacht Schug.