Rocco bringt Kramp-Karrenbauer in Erklärungsnot

Es sind drei Worte, die Annegret Kramp-Karrenbauer in Erklärungsnot bringen. „Einfach nur wow!“ Das postete sie als saarländische Ministerpräsidentin am 13. August 2016 auf Facebook. Als Kommentar zum Festival Rocco del Schlacko in ihrer Heimatstadt Püttlingen. Limp Bizkit traten damals im Saarland auf, die Fantastischen Vier, Sportfreunde Stiller - und Feine Sahne Fischfilet.

Also jene Punk-Band, die der Verfassungsschutz in Mecklenburg-Vorpommern als linksextremistisch einstufte – und mehrere Jahre beobachtete. Weshalb Kramp-Karrenbauer am Montag den Bundespräsidenten kritisiert hatte. Denn über den Facebook-Auftritt des deutschen Staatsoberhaupts war am 31. August für das Protestkonzert #Wirsindmehr in Chemnitz geworben worden. Wo Feine Sahne Fischfilet ebenfalls zum Line-Up zählten.

Schlagabtausch zwischen CDU und SPD

Am Montagabend schaltete sich Jörg Aumann (SPD), Bürgermeister von Neunkirchen, in die Debatte ein. Er teilte bei Facebook den alten Beitrag von Kramp-Karrenbauer zum Festival in Püttlingen. In den Kommentaren meldete sich CDU-Landesgeschäftsführer Timo Flätgen zu Wort: „Das ist einfach nur lächerlich und Äpfel mit Birnen verglichen.“ Der Landtagsabgeordnete Sebastian Thul (SPD) antwortete: „Das einzig lächerliche ist dieser Relativierungsversuch.“

Sein SPD-Kollege Jürgen Renner verbreitete den Post von Aumann über Twitter – und machte auch Lars Klingbeil, den Generalsekretär seiner Partei, darauf aufmerksam. Über dessen Twitter-Account stießen Tausende auf Kramp-Karrenbauers vergessene Worte auf Facebook.

Mittlerweile haben überregionale Medien sich des Themas angenommen. Die CDU bestätigte der „Süddeutschen Zeitung“, dass ihre Generalsekretärin vor zwei Jahren beim Rocco del Schlacko war – am Tag, als Feine Sahne Fischfilet auf der Bühne standen. Kramp-Karrenbauer selbst hat sich in den sozialen Medien bisher nicht geäußert.