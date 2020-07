Wettervorhersage : Sonne, Wolken und Regen: Wechselhaftes Wetter am Wochenende

Offenbach Der reine Sonnenschein der letzten Tage ist vorerst vorbei - zumindest in Teilen. Für Freitag und Samstag haben die Meteorologen Schauer vorhergesagt.

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und dem Saarland erwartet am Wochenende wechselhaftes Wetter. Am Freitag soll es ein wenig regnen, am Samstag nehmen die Schauer nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach zu. Wenn es nicht regnet, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Dazu erreichen die Temperaturen am Freitag 28 Grad, am Samstag sind bis zu 29 Grad möglich.