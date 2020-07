Dienstag bis zu 30 Grad : Wetter im Saarland wird zum Wochenstart sonnig

Sonnenschein und blauer Himmel im Deutsch-Französischen-Garten in Saarbrücken. Foto: bub/Presseagentur Becker&Bredel;GMLR

Saarbrücken/Offenbach Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland wird zum Wochenbeginn sonnig und trocken. Ab Montagmittag ziehen hohe Wolkenfelder und lockere Quellwolken über das Land hinweg, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.

Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 26 und 28 Grad. Am Dienstag bleibt es heiter, im Tagesverlauf ziehen aber Wolken auf. Am Abend sei auch etwas Regen möglich. Die Temperaturen erreichen Werte von bis zu 30 Grad. Am Mittwoch wird es bewölkt und gelegentlich regnerisch. Dabei kühlt es auf 14 bis 19 Grad ab.