Kunst in der Saarbrücker Innenstadt : Ein Kuss wird geteilt für etwas Neues in Saarbrücken

Zwei Jahre hat „Der Kuss“ an der Saarbrücker Wilhelm-Heinrich-Brücke das Stadtbild bereichert. Diese Woche wurde er abgehängt. Die Initiatoren planen aber etwas Neues.

Schade. Dieses Wort habe ich in dieser Woche oft gelesen und gehört, seit Agnès Lotton und Henrik Elburn von K8, dem Saarbrücker Institut für strategische Ästhetik, mitgeteilt haben, dass „Der Kuss“ aus dem Stadtbild verschwindet. Gemeint war eine Reproduktion des Holzschnittes „Le Baiser“ von Frans Masereel. Seit Januar vergangenen Jahres hing das Bild des Belgiers als riesiges Banner am Baugerüst eines Bürogebäudes am Kreisel der Wilhelm-Heinrich-Brücke. Dass es dort aufgehängt werden konnte, war vielen Spenderinnen und Spendern zu verdanken. Menschen, denen der Gedanke gefiel, der hinter dem Bild steckt, das Frans Masereel 1924 geschaffen hat. Ein Gedanke, den die Initiatoren so formuliert haben: „eine Brücke und ein Kuss als Symbole der Gemeinschaft und des friedlichen Zusammenlebens“. Dass die Saarbrückerinnen und Saarbrücker selbst dieses Symbol gegen Hass und Spaltung unserer Gesellschaft privat fianziert haben, war ein Signal, das so stark war wie das Bild selbst. Diese Woche nun wurde das Gerüst abgebaut. Und damit musste auch „Der Kuss“ eingerollt werden. Man muss ihn unbedingt an anderer Stelle wieder aufhängen, war zu hören. Die Initiatoren haben sich für eine andere Variante entschieden: Das Banner wird nicht als Ganzes irgendwo neu präsentiert. Es wird in einzelnen Teilen verkauft (mehr unter http://derkuss.eu/). Mit dem Erlös soll dann die nächste „Intervention im Stadtraum“ finanziert werden. Eine wundervolle Idee.