Schmiedel verlässt Linke-Fraktion

Dieter Schmiedel ist aus der Riegelsberger Gemeinderatsfraktion der Linken ausgetreten. Auf Nachfrage der Saarbrücker Zeitung bestätigte Schmiedel dies am Rande der jüngsten Gemeinderatssitzung. Zu den Gründen seines Austritts wollte er keinen Kommentar abgeben. Sein Mandat im Gemeinderat wird Schmiedel nicht niederlegen, sondern als Fraktionsloser weitermachen. In der Gemeinderatssitzung wurde dieser Austritt weder von der Verwaltung noch von der Fraktion der Linken thematisiert. Auf der Homepage der Gemeinde wurde Schmiedel am Donnerstagnachmittag weiterhin als Mitglied der Linke-Fraktion geführt, neben Patricia Dillinger, Ludwig Dryander und Birgit Huonker.

(dg)