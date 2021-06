Firmenlauf und AzuBeatsRun : Zwei Läufe, ein Ziel: Gutes tun

Saarbrücken Firmenlauf Saarbrücken und AzuBeats Run ermöglichen Spende von 1553 Euro.

Vom 16. bis 20. Juni waren sie wieder unterwegs – die Läuferinnen und Läufer des dm Firmenlaufs Saarbrücken und des IHK AzuBeats Run. In diesem Jahr liefen insgesamt mehr als 800 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Rahmen der permanenten Zeitnahme auf der Firmenlaufstrecke entlang der Saar und beim virtuellen Lauf auf ihren Lieblingsstrecken. Pro Virtual Runner wurden 5 Euro gespendet, pro Live-Läufer 1 Euro. So kam ein Gesamtspendenvolumen von 1553 Euro zusammen. Ein Teil der Spenden geht unter anderem an den Verein Plan International Deutschland. Das Kinderhilfswerk unterstützt den gleichberechtigten Zugang zu Sportangeboten in Hanoi in Vietnam. Aus unserer Region erhalten der TV Rußhütte und der LC Sulzbach einen weiteren Teil der Spenden.