Ein etwas anderer Tanzkurs

Veronica Wirth hat einiges vor in ihrem Seminar „Success in motion“ (Erfolg in Bewegung): Am Freitag, 16. März, bietet sie von 18 bis 20 Uhr ihr Active Coaching erstmals in Sulzbach an. Die Idee zu ihrem neuen Konzept kam Wirth auf der Tanzfläche: „Während meiner Tätigkeit als Tanzlehrerin begegneten mir fast ausschließlich Paare, die nicht miteinander tanzten, sondern den Fokus auf die „fehlerhaften“ Bewegungen des Partners legten. Mir wurde deshalb immer wichtiger, die eigentlichen Vorteile des Tanzens zu vermitteln.“ Ihr Seminarangebot richtet sich ganz bewusst auch an Nicht-Tänzer, die mehr in den Bereichen Achtsamkeit und unbewusster Kommunikation dazu lernen und ihr Selbstbewusstsein stärken wollen. Im Seminar wird laut Veranstalterin deutlich, welche positiven Auswirkungen Bewegung alleine oder zu zweit fürs eigene Wohlbefinden und das soziale Miteinander haben kann. Das Seminar „Success in Motion“ richtet sich nicht ausschließlich an Paare: „Ich freue mich, wenn die Teilnehmer gemeinsam mit einem guten Freund, Bekannten oder Verwandten das Seminar besuchen und sich gemeinsam inspirieren und motivieren lassen. Eine Single-Teilnahme ist natürlich auch möglich.“

Das Seminar findet am 16. März im Salzbrunnenhaus statt, dauert von 18 bis 20 Uhr und kostet 30 Euro pro Person.

Anmelden kann man sich direkt bei Veronica Wirth unter: info@successinmotion.de. Weitere Infos im Internet.