Nathalie Wagner führt den HSV Püttlingen zum Sieg

Vor etwa 100 Zuschauern in der Trimmtreff-Halle verlief die Partie zunächst ausgeglichen (4:4). Wagner brachte Püttlingen mit ihrem dritten Treffer mit 5:4 in Führung. Durch drei Tore binnen vier Minuten von Renata Szabo zog der HSV auf 9:5 davon. Die vom Abstieg bedrohten Gäste kämpften sich auf 8:10 heran. Der HSV war aber spielerisch überlegen und zog bis zur Halbzeit auf 15:9 davon. „Unsere Abwehr und unser Tempospiel waren stark. Friesenheim war in der Rückzugbewegung nicht so schnell. Das haben wir ausgenutzt“, sagte Wagner.

Nach der Pause vergrößerte Püttlingen den Vorsprung. Kira Martin traf in Unterzahl zum 16:9. Wagner erhöhte auf 18:10. Wenig später passte sie auf Lea Helle am Kreis, die in der 42. Minute das 21:12 erzielte. Entschieden war das Spiel damit noch nicht. Auch weil sich der HSV selbst schwächte. Gleich sieben Zeitstrafen kassierte er im zweiten Spielabschnitt. „Da haben wir uns unnötig mit den Schiedsrichtern angelegt“, monierte Trainer Müller.

Friesenheim konnte den Rückstand bis auf vier Tore verkürzen (23:19). Als Wagner in der 58. Minute per Siebenmeter ihren zehnten Treffer zum 26:21 erzielte, war die Partie aber entschieden.

Durch den Sieg im Nachholspiel springt Püttlingen auf Platz fünf und liegt einen Punkt hinter der HSG DJK Marpingen/SC Alsweiler. Der HSV hat ein Spiel weniger absolviert. „Es wäre neben dem Saarlandpokalsieg das i-Tüpfelchen, wenn wir die DJK in der Liga noch abfangen könnten“, sagt Wagner.

Gefeiert wurde übrigens nicht nur der Sieg, sondern auch Conny Holz. Die HSV-Torhüterin hatte am Tag zuvor geheiratet. „Sie heißt nicht mehr Holz, sondern Franz, ohne T“, sagte Trainer Müller. Die frisch Vermählte stand im Kader. Sie wurde bei einem Siebenmeter eingewechselt – der war aber drin. „Wir waren gestern alle auf ihrer Hochzeit. Es war eine schöne Feier, aber alle Spielerinnen waren um 12 wieder zu Hause“, lobte Müller. Seine Mannschaft spielt am Sonntag um 16 Uhr im Trimmtreff gegen den Tabellenzwölften TG Waldsee.