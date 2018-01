Bürger verlangen nach Aufklärung

Ein Thema hat uns auch diese Woche beschäftigt: der Anstieg des Grubenwassers und seine möglichen Folgen. Der Bergbau-Konzern RAG hat, wie mehrfach berichtet, beim Oberbergamt in Reden einen entsprechenden Antrag eingebracht. Selten war mir so mulmig wie bei diesem Thema. Weil es – wie Sulzbachs Bauamtsleiter neulich noch erklärte – extrem vielschichtig ist und für Laien schwer zu verstehen. Um so wichtiger, dass hier alles unternommen wird, um die Bürger restlos aufzuklären über die möglichen Folgen der Grubenflutung. Viele Städte und Gemeinden haben sich schon positioniert und ihre Bedenken vorgebracht. Weil sie zur Erkenntnis gelangten, dass die Verunreinigung des Trinkwassers nicht ausgeschlossen werden kann. Mehr Aufklärung soll am Montag um 19.30 Uhr eine Veranstaltung mit zwei Experten in der Allenfeldhalle in Merchweiler bringen. Das Interesse daran ist gewaltig, wie man hört.

(mh)