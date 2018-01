später lesen kurzmeldungen Heute kann man Karten kaufen Teilen

Der Kartenvorverkauf für die Frauenfaasenacht der kfd St. Hildegard Neuweiler am Donnerstag, 1. Februar, (Beginn 18.30 Uhr) und am Freitag, 2. Februar, (Beginn 19.30 Uhr) im Jugendfreizeitheim Neuweiler, findet an diesem Samstag, 6. Januar, von 14 Uhr bis 16.30 Uhr im Jugendfreizeitheim statt. kfd Mitglieder zahlen 7 Euro, Nichtmitglieder 9 Euro, so die kfd.