Die Kneisjer führen ihre Gäste durchs Disneyland

An diesem Sonntag 7. Januar , beginnt um 11.11 Uhr in Bildstock in der Hellas-Klause der Kartenvorverkauf für die Kostümsitzungen der Kneisjer vom Hoferkopp. Deren Motto lautet: „Nimm meine Hand, mit den Kneisjern durchs Disneyland“. Die Termine: erste Sitzung am 20. Januar, Beginn ist um 20.11 Uhr; zweite Sitzung am 27. Januar, Beginn ist um 20.11 Uhr; dritte Sitzung am 3. Februar, sie beginnt ebenfalls um 20.11 Uhr; die Kostümsitzungen finden wie gewohnt in der Bismarckhalle in Friedrichsthal statt. Alle Narren sind herzlich eingeladen zu den Veranstaltungen am Fetten Donnerstag ab 20.11 Uhr, am Fastnachtssonntag zum Kindermaskenball ab 15.11 Uhr und zum bunten Rosenmontagstreiben wie jedes Jahr.