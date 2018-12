später lesen Kurz gemeldet Meditation am 2. Advent Teilen

Auch in diesem Jahr heißt es wieder „Musik und Texte zum Advent“ in der Kapelle des Alten- ­und Pflegeheimes St. Anna in Neuweiler. Zu dieser Meditation am 2. Adventssonntag (9. Dezember) um 16 Uhr sind neben den Bewohnerinnen und Bewohnern auch Gäste von außerhalb eingeladen.