Neben den Silhouetten der Kirche, des Gemeindehauses oder von Luther wurden Kreuze, Smileys oder Muster jeglicher Art auf die schwarzen Ziegel gesprüht. Aber auch mit Acrylfarben wurde fleißig gepinselt, hierbei entstanden schöne Techniken und auch filigranere Muster - ebenfalls ein Hingucker.

Wer gerne ein solches Kunstwerk sein eigen nennen will, kann die Ziegel am kommenden Samstag, 8. Dezember, ab 16.30 Uhr, im Anschluss an ein Konzert bei den Katechumenen erwerben. Der Erlös ist für die dringend notwendige Kirchturmrestaurierung in Altenwald.

Das Konzert organisierte Organistin Valeria Metzler. Es beginnt am nächsten Samstag, 8. Dezember, um 15 Uhr in der evangelischen Kirche Altenwald (Sulzbachtalstraße 203), so die Veranstalter weiter. Neben Orgelstücken gibt es Gesang und Saxophonmusik. In einer kleinen Pause werden Punsch und Gebäck gereicht, und nebenan im Gemeindehaus gibt es im Anschluss Kaffee und Kuchen sowie eine Suppe.

Wer gerne für diesen Tag noch einen Kuchen oder Plätzchen spenden möchte, kann sich melden unter: wiebke.kopmeier@ekir.de