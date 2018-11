später lesen 1. Advent Erster Advent ist verkaufsoffen Teilen

Der erste Adventssonntag ist in Saarlouis verkaufsoffen: Viele Geschäfte in der Innenstadt sind von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Wer Pause machen möchte, dem bietet sich der Weihnachtsmarkt auf dem Kleinen Markt an. red