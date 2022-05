Ankündigung der Deutschen Bahn : Direktzug zwischen Berlin und Paris kommt – doch Saarbrücken geht dabei leer aus

Foto: dpa/Marijan Murat

Saarbrücken/Straßburg Die Deutsche Bahn und die SNCF planen eine schnelle Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Doch aus saarländischer Sicht gibt es einen großen Haken: Die Strecke führt nicht über Saarbrücken.

Die Deutsche Bahn und die SNCF planen eine schnelle Direktverbindung zwischen Berlin und Paris. Außerdem soll der vor 15 Jahren gestartete Schnellverkehr mit ICE- und TGV-Zügen zwischen Frankfurt sowie Stuttgart und Paris ausgebaut werden, kündigten beide Bahnen am Dienstag in Straßburg an

Gespräche gibt es auch zu weiteren Schnellverbindungen von Deutschland nach Südfrankreich. Die Bahnchefs beider Länder, DB-Vorstandsvorsitzender Richard Lutz, sowie SNCF-Präsident Jean-Pierre Farandou, unterzeichneten eine Vereinbarung zur Ausweitung der Verbindungen.

„Der Hochgeschwindigkeitsverkehr zwischen Deutschland und Frankreich ist ein herausragendes Beispiel dafür, wie attraktive Verbindungen die grenzüberschreitenden Verkehre auf der Schiene voranbringen“, sagte DB-Chef Lutz. „Unsere geplante neue Direktverbindung zwischen den Herzen unserer beiden Hauptstädte wird noch mehr Menschen für die Zugfahrt begeistern.“

Zug zwischen Berlin und Paris fährt über Straßburg – nicht über Saarbrücken

Ein Start der neuen Verbindung ist Ende 2023 oder im Laufe des Jahres 2024 geplant. Die künftige Fahrzeit von Berlin nach Paris soll rund sieben Stunden betragen.

Die Saarländer haben jedoch wenig von dieser Verbindung. Denn der Zug fährt über Frankfurt und Straßburg – nicht über Saarbrücken. Die saarländische Landeshauptstadt bleibt bei der neuen Direktverbindung außen vor.

Die IHK Saarland hatte zuvor die Feierlichkeiten anlässlich „15 Jahre deutsch-französischer Hochgeschwindigkeitsverkehr“ in Straßburg genutzt, um auf ihre Forderung nach einem beschleunigten Bahnverkehr von und nach Saarbrücken zu pochen. Nach dem Komplettausbau des sogenannten Südastes zwischen Frankfurt und Paris über Straßburg werde die Fahrzeit dieser Verbindung voraussichtlich bis zu 20 Minuten kürzer ausfallen als die Verbindung über Saarbrücken. Die IHK Saarland fürchtet, dass die Verbindung über Saarbrücken so an Attraktivität für Reisende einbüßt und die entsprechenden Züge geringer ausgelastet sein werden. Die IHK Saarland fordert deshalb, die bislang für eine Höchstgeschwindigkeit von 200 km/h ausgelegten deutschen Trassenabschnitte auf dem Nordast via Saarbrücken auf 230 km/h auszubauen, was eine „erhebliche“ Fahrtzeitverkürzung mit sich bringen würde.

Eine Fahrplananpassung könnte die Fahrtzeit außerdem noch weiter reduzieren. Auch der Ausbau des französischen Streckenteils zwischen der deutsch-französischen Grenze und Baudrecourt in Lothringen auf 200 km/h würde zu einer Fahrzeitverringerung und zur „langfristigen Wettbewerbsfähigkeit“ des Nordastes via Saarbrücken beitragen, teilte die IHK mit.