15 Jahre ICE Saarbrücken - Paris : Für 29,90 Euro nach Paris – Deutsche Bahn und SNCF feiern Jubiläum

Saarbrücken/Frankfurt am Main/Paris Die Deutsche Bahn und SNCF blicken auf ihre im Jahr 2007 gestartete Kooperation im grenzüberschreitenden Hochgeschwindigkeitsverkehr zurück. Von dem 15. „Geburtstag“ dieser Zusammenarbeit können Bahnreisende nun besonders profitieren.

Derzeit bieten Deutsche Bahn und SNCF täglich zwölf Direktverbindungen pro Richtung zwischen Frankreich und Deutschland an: Sechsmal geht es von Frankfurt am Main nach Paris, dabei viermal über Saarbrücken. Von Stuttgart aus sind es fünf Verbindungen, wovon ein Zug von oder nach München fährt. Deutsche Bahn und SNCF wollen ihre Kooperation über das Jahr 2025 hinaus fortsetzen und ihr Angebot ausweiten. So arbeiten beide an einer Direktverbindung von Berlin nach Paris.