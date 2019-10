Chor feiert Geburtstag : „Coloured Voices“ bereiten Jubiläum vor

Gersheim/Mandelbachtal Im Oktober 2020 will der Frauenchor aus dem Bliestal sein 25-jähriges Bestehen feiern. Dafür sucht er ehemalige und neue Sängerinnen.

Davon können „Coloured Voices“ im wahrsten Sinne des Wortes ein Lied singen: Im Jahr 2020 blicken die Sängerinnen des Chores um ihren Chorleiter Frank Huppert (Reinheim) auf 25 Jahre lebhafte Chortätigkeit zurück. Das gibt Anlass zum Feiern und zum Danke sagen. Mit einem Jubiläumskonzert am ersten Oktoberwochenende möchten „Coloured Voices“ in Begleitung eines großen Symphonieorchesters die 25 Jahre ihres Bestehens nicht ausschließlich musikalisch Revue passieren lassen. Für diese Aufgabe und natürlich über das Jubiläumsjahr hinaus sucht der Frauenchor Verstärkung. Auch alle ehemaligen Sängerinnen - das sind nicht wenige - sind angeschrieben und über das bevorstehende Event informiert worden. Vielleicht sei dies der richtige Zeitpunkt, wieder mit einzusteigen und erneut die Freude am Singen in der Gemeinschaft zu leben und zu teilen, so die Chorleitung. Zum Programm soll nicht allzu viel verraten werden: Frank Huppert möchte aus dem Vollen schöpfen. Einige deutsche Titel aus der aktuellen deutschen und englischen Popwelt sowie Filmhits aus „The Greatest Showman“ sind bereits gesetzt. Was nicht fehlen darf, ist der Titel „I will follow him“ aus „Sister Act“, mit dem der erfolgreiche Weg des Chores begann. Wer diesen nun mit den Sängerinnen weitergehen möchte, ob Ehemalige oder neue Mitstreiterinnen, ist willkommen.