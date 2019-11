Ausstellung : Kaninchenzuchtvereine im Kreis haben zu kämpfen

Beeden Die Züchter im Saarpfalz-Kreis klagen über Mitgliederschwund und Nachwuchsmangel. Am 7. und 8. Dezember findet die Kreisschau in Bexbach statt.

Immer mehr Mitgliederschwund müssen die Rassekaninchenzuchtvereine im Saarpfalz-Kreis in den letzten Jahren verkraften. Dies führte sogar dazu, dass manche Vereine aufgeben müssen. An der jüngsten Kreisversammlung nahmen mit den SR-Gruppen Bexbach, Beeden, Homburg und Jägersburg nur noch vier Vereine mit ihren Vertretern teil. Nur noch 60 Mitglieder zählen diese Vereine insgesamt.

In der Versammlung nannte der Kreisvorsitzende Friedheim Keßler Beispiele, die auf das Schwinden von Züchtern und Tieren hindeuten. So wurden bei einer Ausstellung jüngst nur noch 50 Tiere aus nur noch wenigen Rassen präsentiert. Auch die Besucherzahlen solcher Ausstellungen werden immer bescheidener.

„Immerhin haben wir noch Unterstützer, die uns bei unseren Veranstaltungen helfen.“ So zum Beispiel mit der DJK Bexbach. Auf dem Gelände vor deren Sportheim kann der Kreisverband am 7. und 8. Dezember ein Zelt aufbauen, wo die diesjährige Kreisschau 2019 stattfinden kann. Im Nebenraum des Sportheims der DJK Bexbach wird auf Beschluss der Kreisversammlung im Hasenheim in Beeden am 2. Februar im nächsten Jahr auch die Generalversammlung des Kreisverbandes Saarpfalz der Rassekaninchenzuchtvereine stattfinden.