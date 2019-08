Lesezeit : Die Promis packen schon die Lieblingsbücher ein

Homburg Wenn der Herbst beginnt, beginnt auch wieder die Lesezeit. Und zwar am 3. September um 18.30 Uhr im großen Sitzungssaal des Homburger Rathauses. Denn da liest die Schauspielerin Hannelore Hoger aus Werken von Oscar Wilde.

Dazwischen finden sich, immerdienstags, die eher in Homburg bekannten Persönlichkeiten zur Lektüre ein. Oder es werden Neuerscheinungen oder lokale Themen angesprochen, wie beispielsweise am 22. November in Erbach, wenn es um die alte Sandrennbahn geht. Seit einigen Tagen liegen die neuen Broschüren in der Stadt aus, unter anderem in der Buchhandlung Welsch und im Tourismusbüro. Darin erfährt man, wer sonst noch zu Gast ist und liest, die Themen sind breit gefächert, von Willi Graf über Theodor Fontane bis zu einem Saarland-Krimi.