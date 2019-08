Bexbach : Es ist wieder Bohnekerb in Kleinottweiler

Kleinottweiler Bexbachs Stadtteil Kleinottweiler feiert am Wochenende Kerb. Der Förderverein der ASV hat dafür ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt, wie Pressewart Philipp Sommer mitteilt. Ein besonderes Highlight wird in diesem Jahr eine Soccer-Arena sein, die auf dem Parkplatz aufgebaut ist.

Der Samstag, 10. August, steht ganz im Zeichen des runden Leders. Los geht es um 15.15 Uhr mit dem Kerwespiel der zweiten Mannschaft. Im Anschluss um 17 Uhr geht es weiter mit der ersten Mannschaft der ASV gegen die SG Bliesgau. Um 19 Uhr kämpft dann die AH gegen Altstadt. Am Samstagabend gibt es in diesem Jahr etwas Neues: Die Band Roastbeat wird erstmals auftreten.

Am Sonntag 11. August, geht es ab 11 Uhr los mit dem Frühschoppen samt Livemusik und anschließendem Mittagessen. Für die Kleinsten ist eine Hüpfburg aufgebaut, außerdem wird Kinderschminken geboten. Ab 17 Uhr beginnt die Livemusik der Dorfjungs sowie die Kerweredd von Kerwepfarrer Jan Scherer. Am Kerwemontag gibt es ab 11 Uhr Frühschoppens und traditionell „Ochs am Spies“. Um 19 Uhr beginnt die Playbackshow der Straußbuwe. Am Dienstag, 14 Uhr, wird die Kerb beerdigt.