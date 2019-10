Diebstahl in Bexbach : Werkzeug aus Wagen gestohlen

Ein bisher unbekannter Täter hat am Wochenende in Bexbach einen Wagen aufgebrochen und Werkzeug gestohlen. Die Tatzeit war von Samstag, 23 Uhr, bis Sonntag, 10 Uhr, der Vorfall ereignete sich in der Parkstraße.

Der Täter schlug an einem weißen Kastenwagen (Firmenfahrzeug) die Scheibe der linken Hecktür großflächig ein, um anschließend die Tür von innen zu entriegeln. Anschließend entwendete der Täter laut Polizei ein im Kofferraum des Dacia Logan abgelegtes Nagelschussgerät der Firma Hilti.