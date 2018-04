Schwerer Verkehrsunfall auf der B 420

in 53jähriger Mann aus Neunkirchen ein vorausfahrendes Fahrzeug in Höhe der Einmündung zur L121 und übersah hierbei den entgegenkommenden Pkw einer 27-jährigen Frau aus Altenglan. Es kam zur frontalen Kollision der beiden Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeugführer schwer verletzt wurden. Beide wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Die B420 wurde für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergung der Fahrzeuge und der Reiningung der Fahrbahn für mehrere Stunden voll gesperrt. Auf Grund ausgelaufener Betriebsstoffe musste die Fahrbahn durch eine Fachfirma gereinigt werden.

Im Einsatz waren neben der Polizeiinspektion Neunkirchen die Freiwillige Feuerwehr Dörrenbach, der Rettungshubschrauber Christoph 16, ein weiterer Notarzt, 2 Rettungswagen und die Straßen- und Autobahnmeisterei St. Wendel.