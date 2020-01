Jan de Vliehger : Öffentliche Führung in der Städtischen Galerie

Neunkirchen Die nächste kostenlose öffentliche Führung durch die aktuelle Ausstellung in der Städtischen Galerie Neunkiirchen „Jan de Vliegher. What you see is what you see“ findet statt am Donnerstag, 16. Januar.

Die Führung mit der Mitarbeiterin der Städtischen Galerie, Beate Kolodziej, beginnt um 18 Uhr und dauert etwa eine Stunde.