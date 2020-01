Skitraining in Neunkirchen : Von der Halle auf die Piste

Skitraining in Neunkirchen

Ottweiler DSV-Nachwuchsprojekt wirbt fürs Skifahren und eine enge Kooperation zwischen Vereinen und Schulen – Grundschule Lehbesch und Skiclub Ottweiler sind bislang die einzigen Projektpartner im Saarland.

Auf geht’s: Begeistert sprinten die Mädchen und Jungen in der Turnhalle der Grundschule Lehbesch durch die Slalomstangen. Anschließend balancieren die Kids rückwärts über die Bank, schwingen sich tarzanmäßig durch die Luft, hüpfen, laufen kichernd über weiche Polster, schlagen Purzelbäume und zielen zum Schluss mit Wurfsäckchen in einen Reifen. Anspruchsvoll, aber machbar. Fünf Hampelmann-Sprünge setzt es als Strafe, wenn das Säckchen mal daneben fliegt. Klingt drakonisch, erwies sich gestern aber als echter Munter- und Gute Laune-Macher. Sonst hätten Lena Ostermeyr und Marite Farin auch kaum zu diesem Mittel gegriffen.

Eigens aus München angereist, wollten die beiden Vertreterinnen des Deutschen Skiverbands (DSV) den Appetit aufs Skifahren wecken. „Unser großes Ziel ist es, möglichst viele Kinder für den Skisport zu begeistern“, erklärte Jugendreferentin Lena Ostermeyr. „Darüber hinaus ermöglicht das Projekt „Verein und Schule“ den beteiligten Vereinen, neue Ideen für ein abwechslungsreiches Training mitzunehmen und Mitglieder zu gewinnen.“ Zwar gibt es kaum noch Schnee in unseren Breiten, aber die Lust aufs Skifahren scheint ungebrochen. 240 Mitglieder zählt der Skiclub Ottweiler, Initiator der gestrigen Aktion, aktuell. Tendenz steigend, freut sich Vorsitzender Carsten Flaccus. Ein Selbstläufer ist der Verein dennoch nicht. Ohne Flaccus sähen die Zahlen ganz anders aus, betont Schatzmeister Dieter Neuhaus. Es ist noch nicht lange her, da stand der Skiclub kurz vor dem Aus. „Man muss neue Wege gehen“, sagt der Vorsitzende. Stillstand wäre kontraproduktiv. Einer dieser neuen Wege ist die Kooperation mit der Grundschule Lehbesch. 2019 veranstaltete der Skiclub für die dritte und vierte Klasse erstmals eine Ski-Freizeit. Auch diesbezüglich ist Ottweiler Vorreiter, kein anderer Verein im Saarland kann so etwas vorweisen. Meist laufen diese Fahrten ab Klassenstufe 7. „Wir setzten viel früher ein. Das ist nachhaltiger“, ergänzt Flaccus.