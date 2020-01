Fastnacht : Dieses Jahr lädt die Märchenprinzessin ein

Neunkirchen Kinderkarnevalsverein Hoppeditz startet mit Ordenssoirée in die neue Session.

Eine neue Regentin beginnt ihre Amtszeit beim Kinderkarnevalsverein Hoppeditz. Bei der Ordenssoirée am 15. Januar wird Märchenprinz Luka verabschiedet und übergibt die Insignien an Ilenia I. Das Sessionsmotto lautet „Mit Herz, Humor und Heiterkeit – sie lebe hoch die Narrenzeit“. Der Hoppeditz feiert am Samstag, 25. Januar, seine Kinder-Faasenachtsgala in der Stummschen Reithalle von 11 bis 14 Uhr.