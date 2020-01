Vermisst : 13-jährige Dalila seit Montag verschwunden

Neunkirchen Das Mädchen wirkt älter und ist vermutlich mit einem 16-Jährigen unterwegs.

(red/ji) Die 13-jährige rumänische Dalila Zoltan wird seit Montag, 6. Januar, etwa gegen 3 Uhr in der Nacht, aus dem elterlichen Wohnanwesen in Neunkirchen vermisst. Das hat die Polizei jetzt mitgeteilt. Es wird vermutet, dass die Vermisste in Begleitung eines 16-jährigen Jugendlichen aus Neunkirchen ist. Dessen derzeitiger Aufenthalt ist ebenfalls unbekannt. Nach derzeitigen Ermittlungen wird vermutet, dass sich beide noch im Bereich Neunkirchen aufhalten könnten. Das Mädchen ist 1,65 Meter groß, hat eine kräftige Statur und lange-braune Haare. Zu ihrer derzeitigen Bekleidung ist nichts bekannt. Das Mädchen sieht älter aus, ihr scheinbares Alter liegt bei 16 bis 18 Jahren.