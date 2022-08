Preis für GGS Neunkirchen : Alle für eine Welt – eine Welt für alle

Bei der Preisverleihung des Schulwettbewerbs zur Entwicklungspolitik mit (von links) Svenja Schulze (Entwicklungsministerin), Clemens Wilhelm (Schulleiter GGS Neunkirchen), Colin Schmidt (Schülervertretung GGS Neunkirchen), Nadine Pirrung (Lehrerin GGS Neunkirchen), Johanna Klum (Moderatorin) Foto: Merlin Nadj-Torma

Neunkirchen GGS Neunkirchen gewinnt Preis für entwicklungspolitisches Engagement

Große Ehre für die Ganztagsgemeinschaftsschule Neunkirchen (GGS NK): Die Schule wurde im Rahmen des Schulwettbewerbs „Alle für eine Welt - Eine Welt für alle“ als besonders engagierte Schule in Bezug auf entwicklungspolitisches Engagement ausgezeichnet. Hierzu reiste eine Delegation im Schulleiter Clemens Wilhelm und Lehrerin Nadine Pirrung nach Berlin, um den Preis von Bundesentwicklungsministerin Svenja Schulze entgegenzunehmen.

Eindruck konnte die GGS bei der Wettbewerbsjury vor allem durch das öffentlichkeitswirksame Arbeiten machen: Die Schulprojekte werden nicht nur schulintern durchgeführt, sondern offen in die Gesellschaft getragen: Der „Banabus“ (Bananen-Bus) der GGS fährt regelmäßig Schüler durch das Saarland, die an ausgewählten Standorten über Fairtrade berichten.

Ausgebildete Peer-to-Peer-Botschafter sollen zu Hause, in ihren Peer-Groups und ihren Vereinen von den Lehrinhalten der Schule berichten und so zum Beispiel für die 17 Ziele der Nachhaltigkeit über den Lernort GGS Neunkirchen hinaus informieren und sensibilisieren. Diese werden im Unterrichtsgeschehen in den verschiedensten Lernarrangements behandelt. Der GGS als Schule der Nachhaltigkeit ist es eine Herzensangelegenheit, die in der Agenda 2030 verankerten Ziele sowohl zu unterrichten, als auch aktiv umzusetzen, um einen Beitrag zur Erreichung der Ziele bis zum Jahr 2030 zu leisten, schreibt Schulleietr Clemens Wilhelm in der Mitteilung.

Dabei war es den Preisrichtern auch wichtig, dass die Schulgemeinschaft Projekte von externen Organisationen nicht nur annimmt und in das Schulcurriculum integriert, sondern aktiv eigene Projekte initialisiert. Herausragen tun hier neben vielen weiteren tollen Projekten der Schulgarten sowie der Schulacker, Chats mit der Partnerschule in Kenia sowie die Einrichtung und regelmäßige Nutzung des Schulwaldes nebst Baumpflanzaktion im Jahr 2021, bei der durch die Schulgemeinschaft mehr als 850 Bäume gepflanzt wurden. Auch die aktive Rolle der Schülervertretung, welche eine wichtige Institution in der Lehrlandschaft der GGS innehat, konnte zum Beispiel durch die Anschaffung des Fair-o-Mats, an welchem fair gehandelte Produkte erworben werden können, punkten.

Für die an der Schule durchgeführten Projekte und Maßnahmen wurde ein Preisgeld von 5000 Euro ausgelobt. Ein Preisgeld, das laut Schulleiter Wilhelm nachhaltig in die Schulgemeinschaft investiert werden wird. Dabei spielen für ihn die drei Dimensionen der Nachhaltigkeit – Ökonomie, Ökologie und Soziales – bei den zu unterstützenden Projekten und Anschaffungen immer eine wichtige Rolle.