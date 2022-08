Durchgängiges Heizen bei 30 Grad? : Heizkörper an Wellesweiler Grundschule liefen auch in den Sommermonaten

Mitte Juni hat die Stadt Neunkirchen festgestellt, dass die Heiztemperaturen in der Grundschule Wellesweiler zu hoch sind. Foto: dpa/Hauke-Christian Dittrich

Von Marc Prams Läuft die Heizung in der Grundschule in Wellesweiler durchgängig, auch im Sommer? Mit diesem Hinweis wandten sich Leser an unsere Zeitung. Und tatsächlich – die Schule hatte zu hohe Heiztemperaturen, wie die Stadt Neunkirchen bestätigt. Woran das lag und wie jetzt weiter vorgegangen wird.