Ein ganz unangenehmer Gegner

Immer wieder sorgen spielfreie Wochenenden und Ferien-Unterbrechungen für einen gestörten Spielfluss der Teilnehmer der Handball-Oberliga. Auch davon betroffen sind die Handballfreunde Illtal. Mit den Unterbrechungen ist vorerst Schluss. Eingeleitet mit dem Derby gegen die HSG Völklingen vergangenen Sonntag haben die Zebras an jedem kommenden Wochenende die Möglichkeit, zwei Punkte einzufahren. Abgeschlossen werden die fünf vollgepackten Handball-Wochen mit dem Nachholspiel am 22. März gegen die HSG Worms.

Diesen Sonntag führt der Spielplan die Zebras nach Rheinhessen. Fakt ist: Illtal ist favorisiert. Fakt ist auch: Der kommende Gegner kann zu einem verdammt starken und unangenehmen werden. Um 16 Uhr spielt der saarländische Oberliga-Zweite in der Rundsporthalle in Bingen gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen. Die HSG ist Achter und eine dieser Mannschaften, die an einem guten Tag jeder Mannschaft der Oberliga gefährlich werden kann. Das bekamen kürzlich die VTV Mundenheim (40:30) zu spüren und die HSG Kastellaun/Simmern (38:22).

Zur Erinnerung: In Kastellaun verloren die HFI Ende letzten Jahres. Bingen ist ein Gegner, gegen den jedes Tor hart erarbeitet werden muss. Im Hinspiel mühten sich die Saarländer gegen die Rheinhessen mit einer durchwachsenen Leistung zu einem glanzlosen 26:22-Erfolg. Bingens bester Torschütze Stefan Corazolla schenkte den Zebras elf Tore ein und war einer der Faktoren für die sehr ausgeglichene Partie, die Illtal erst in den Schlussminuten entscheiden konnte.

Verschlafen die Zebras am Sonntag den Auftakt in die Partie, verspricht das Duell Zweiter gegen Neunter ein wenig mehr Spannung, als den Saarländern vielleicht lieb ist. Entscheidend kann da das Duell der Torhüter werden. HFI-Trainer Steffen Ecker: „Robin Näckel hat gegen Völklingen sehr stark gehalten. Wenn wir so eine Leistung mit nach Bingen nehmen, können wir auch dort gewinnen.“