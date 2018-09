Ein Punk-Festival für die gute Sache

Wie in jedem Jahr, wird der gesamte Gewinn einer lokalen Organisation gespendet. 2018 geht das Geld an die Stefan-Morsch-Stiftung, die sich um eine Stammzellen-Spenderkartei für Leukämiepatienten bemüht. Punk Rock, der schon immer als Aufzeiger gesellschaftlicher Missstände fungierte, steht im Mittelpunkt des Festivals. Lokale Bands wie The Feelgood Mc Louds oder Christmas, aber auch echte Szenegrößen wie KMPFSPRT treten am 6. Oktober in der Stummschen Reithalle auf.

Tickets können im Onlineshop von Tante Guerilla geordert werden.