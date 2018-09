später lesen Metal in der Reithalle A Traitor Like Judas rockt die Reithalle Teilen

Am Samstag, 29. September, macht die Braunschweiger Metalcore-Band A Traitor Like Judas im Rahmen ihrer Abschiedstour ab 20 Uhr ein letztes Mal Station im Saarland. Diesmal in der Stummschen Reithalle in Neunkirchen.