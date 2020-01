Zwei Filme laufen auf der großen Leinwand : Am Freitag Kinotag im Cloef-Atrium

Orscholz In Zusammenarbeit mit dem Cinema Sperlich präsentiert das Cloef-Atrium wieder einen Kinotag für Kinder und Erwachsene. Am kommenden Freitag, 17. Januar, werden auf der Großleinwand „Die Addams Family“ und „Das perfekte Geheimnis“ gezeigt.

Mit ihren Schützlingen Wednesday und Pugsley, Onkel Fester und dem eiskalten Händchen werden sie in einer düsteren Nacht schließlich doch fündig. Doch die finstere Bude, in der sich der Addams-Klan auf Anhieb pudelwohl fühlt, steht ausgerechnet inmitten einer knallbunten Nachbarschaft, in der es vor schrägen Vögeln nur so wimmelt. Und die wollen vor allem eines: die malerische Vorstadtidylle wahren und ihre neuen Nachbarn so schnell wie möglich wieder loswerden.