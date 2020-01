Weiten : Großartige Spende in Weiten

WEITEN Vokalensemble Voices, Spielvereinigung Faha-Weiten und Winterwanderfreunde bringen über 4000 Euro für zwei Hilfsaktionen zusammen.

Das Vokalensemble Voices, unterstützt von der Spielvereinigung Faha-Weiten, dem Fastnachtsteam Weiten und den Winterwanderern Freudenburg, konnte eine Rekordspende in Höhe von insgesamt 4200 Euro an die beiden Hilfs-Initiativen „Wünschewagen“ und an „Zukunft für Tim“ überreichen. 3140 Euro, so hoch war allein der Erlös des traditionellen Advents-Benefizkonzertes am vierten Adventssonntag in der Pfarrkirche St. Hubertus in Weiten. Das Vokalensemble Voices, das Sängerinnen und Sänger aus der Umgebung 2010 gegründet hatten, lädt jährlich vor Weihnachten in die Weitener Pfarrkirche zum Benefiz-Konzert, das mittlerweile über die Region hinaus bekannt ist. Das zeigte auch in diesem Jahre wieder die enorme Besucherresonanz in der Pfarrkirche.