Rundgang durch die Klinik : SPD besucht Mettlacher Krankenhaus

Bei ihrem Besuch in Mettlach erfuhr die SPD-Delegation mehr über die Arbeit in der DRK-Klinik. Foto: Nadine Tritz. Foto: Nadine Tritz

Mettlach Der SPD-Kreisverband Merzig-Wadern war vor kurzem zu Gast in der DRK-Klinik für Geriatrie und Rehabilitation in Mettlach. Unter anderem nahmen Martina Holzer, Landtagsabgeordnete sowie Vorsitzende des SPD-Kreisverbandes Merzig-Wadern, und der Mettlacher Bürgermeister Daniel Kiefer an der Klinikbesichtigung teil.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Tobias Thomaser

Neben der Klinikführung durch das Krankenhausdirektorium wurden auch die Therapieräume der Klinik durch Ralf Braun (Leiter Ergotherapie) und Dietmar Weiß (Leiter Physiotherapie) besichtigt und teilweise erprobt. Im Anschluss an den Rundgang wurden die Schwerpunkte der Arbeit und die Behandlungskonzepte der Mettlacher Klinik durchleuchtet.