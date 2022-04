Aus Saarlouis und Saarbrücken : Wieder einmal hat das Saarland zwei Lotto-Großgewinner

Zwei weitere Lottogroßgewinner im Saarland. (Symbolbild) Foto: obs/Schlag und Roy

Saarbrücken/Saarlouis Die Zahl der Großgewinner beim Lotto im Saarland steigt weiter. So hatten zwei Spieler bei der Ziehung am Mittwoch Glück. Was sie bekommen.

Gleich zweimal haben Teilnehmer mit ihrem Lotto-Tippschein bei der Mittwochsziehung vom 13. April abgeräumt. Wie eine Sprecherin der saarländischen Gesellschaft Saarland-Sporttoto mitteilt, ist jeweils ein Spieler aus dem Regionalverband Saarbrücken sowie dem Landkreis Saarlouis Großgewinner.

So erhalte der aus dem Raum Saarbrücken stammende Tipper mit fünf Richtigen plus Superzahl beim Spiel 6 aus 49 einen Gewinn von 146 908,50 Euro. Mit 147 806,10 Euro liegt ein Saarländer aus der Saarlouiser Kante knapp dahinter. Er hatte sich mit einem Systemschein beteiligt.

Als Großgewinn gilt ein Preisgeld ab 100 000 Euro. Seit Jahresbeginn war dies nach Angaben der Lotto-Gesellschaft mit diesen beiden bereits elf Mal der Fall.