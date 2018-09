Einbruch in Gaststätte in der Kohlenstraße

Zu einem Einbruch in eine Gaststätte in der Kohlenstraße ist es in der Nacht von Montag auf Dienstag, 10. auf 11. September, gekommen, wie die Polizei nun meldet. Die unbekannten Täter brachen demnach die Eingangstür auf und stahlen Bargeld in unbekannter Höhe aus einem Automaten. Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise.

Zeugen oder Personen, die Hinweis zur Tat geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei St. Ingbert, Tel (0 68 94) 10 90, zu melden.