Seniorenfitnesstage beginnen am 16. März im Jugenddorf

In Zusammenarbeit mit der Kampagne „Homburg lebt gesund“ lädt der Seniorenbeirat der Stadt Homburg zu den inzwischen siebten Homburger Seniorenfitness­tagen ein. Start ist am Freitag, 16. März, in den Räumen des christlichen Jugenddorfs Homburg (CJD) in der Einöder Straße 80. Weitere Termine sind der 20. April, 18. Mai, 15. Juni, 17. August, 21. September, 19. Oktober, 16. November und 7. Dezember; Beginn ist jeweils um 10.30 Uhr. Alle Angebote richten sich an Neu- und Wiedereinsteiger, teilte die Verwaltung weiter mit. red