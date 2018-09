später lesen Pinningen Sieben Schmerzen Mariä lädt zum Kaffee ein Teilen

Am heutigen Donnerstag wird um 15 Uhr in der Kirche Sieben Schmerzen Mariä in Pinningen ein Gottesdienst gefeiert. Es schließt sich ein Kaffeenachmittag im Feuerwehrhaus an. Am kommenden Sonntag, 23. September, folgt im Pinninger Gotteshaus eine Taizé-Andacht.